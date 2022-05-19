Новые герои Котельниково: участники волонтерского движения бескорыстно работают на благо города

Общество 19.05.2022 12:13 Новости компаний
19.05.2022 12:13 Новости компаний
Инициатором многих социально важных акций и мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения города Котельниково, выступает молодежное волонтерское движение, созданное при содействии градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий».
В волонтерское объединение входят молодые люди разных возрастов. Школьники устраивают культурные, благотворительные акции для детей, опекают ветеранов и пожилых людей. Их старшие друзья – молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» при поддержке своего предприятия организуют массовые экологические праздники, представляют Гремячинский горно-обогатительный комбинат и свой город на межрегиональных и общероссийских слетах и фестивалях.
В рамках принятой в компании «ЕвроХим» ESG-стратегии, основанной на принципах ответственного отношения к окружающей среде (с английского, environment — E), социальной ответственности (S — social) и высокого качества корпоративного управления (англ., G — governance) молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовали и провели уже множество акций.
Например, после успешного завершения курса «Эковолонтерство - первый шаг для спасения планеты», специалист сильвинитовой обогатительной фабрики Анастасия Зубрилова организовала мастер-класс по выращиванию микрозелени в подшефном детском саду «Сказка». Анастасия в формате игры рассказала малышам про уход за растениями и о важности ее роли в природе. Теперь воспитанникам детского сада с увлечением будут наблюдать за всем процессом роста.
Также молодые специалисты в рамках ESG-стратегии провели экоурок в девятом классе средней школы № 2 города Котельниково, где рассказали ребятам о проблемах экологии, о волонтерских проектах и полезных экопривычках. Школьники вместе со старшими товарищами обсудили проблемы свалки бытовых отходов возле жилых домов и даже предложили новые экологичные варианты борьбы с гололедицей.
Кроме того, молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия», педагоги и ученики городских школ и «Центра детского творчества» приняли участие во Всероссийском Эко-Марафоне ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево». Акция прошла при поддержке комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и проекта «Подари Дерево».
Общими усилиями удалось собрать больше тонны макулатуры. Еще больше вторсырья молодые специалисты и участники волонтёрского движения собрали на открытии первого в истории города «ЭкоДвора».
В ближайшее время, в рамках Национального проекта «Экология», в планах активистов «ЕвроХим-ВолгаКалия» - участие в акции «Вода России». Эковолонтеры планируют расчистить от мусора берег реки Аксай. Так добровольцы еще раз привлекут внимание котельниковцев к вопросам охраны водных объектов и заботе об экологии родного края.
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