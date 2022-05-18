В Волгограде с памятника комсомольцам сняли плитку

Общество 18.05.2022 17:54
18.05.2022 17:54
В Волгограде стартовали работы по восстановлению памятника комсомольцам. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в настоящее время рабочие выполняют демонтаж облицовочных плит скульптурной композиции.
Также будет разобрана бетонная поверхности постамента – это позволит выявить и устранить образовавшиеся трещины и пустоты перед укреплением основания. В ходе реконструкции планируется заменить металлические элементы крепления вертикальных плит и гидроизоляцию железобетонного постамента, что необходимо для обеспечения устойчивости всей конструкции. Дополнительно основание постамента будет укреплено армирующей сеткой.
Будет обеспечена и герметизация стыков между плитами для предотвращения попадания туда влаги. Особое внимание уделят фигурам комсомольцев: трехметровые скульптуры очистят от загрязнения и следов коррозии, восстановят целостность покрытия и покроют его защитным составом. По завершении реставрационных работ на гранитных плитах нанесут гравировку на прежних местах.
Напомним, поиск подрядчика для реставрации памятника проходил с трудностями. Волгоградское УФАС отменило итоги аукциона из-за допущенных нарушений, в котором победило ООО «Реновацио». В конечном итоге дело восстановления памятника доверили физическому лицу – Овчеренко В.А. Стоимость контракта составила около 6,6 миллиона рублей.
Фото администрации Волгограда.
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