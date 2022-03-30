В Волгограде нашли новых реставраторов для памятника комсомольцам









Определена компания, которая выполнит в Волгограде капитальный ремонт памятника комсомольцам - защитникам Сталинграда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на протокол итогов определения поставщика, победителем открытого конкурса в электронной форме признан участник под номером 1, который предложил цену в 6 миллионов 640 тысяч рублей. Это почти на миллион меньше от первоначальной стоимости закупки.

Всего в конкурсе участвовали две компании. В итоговом протоколе их названия не указываются. Второй претендент предложил цену в 7 миллионов 230 тысяч рублей. Отметим, что ранее с таким ценовым предложением заявлялось ООО «Реновацио». Компания даже была признана победителем конкурса, но закупку отменили по решению УФАС.













Как ранее сообщалось, поводом для вмешательства антимонопольной службы послужила жалоба одной из компаний, которая высказала заказчику претензию на недопустимость указания конкретных товарных знаков в использовании материалов, необходимых для ремонта памятника. Волгоградское УФАС постановило аннулировать итоговый протокол и привести документацию в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства для расширения круга участников открытого конкурса. Соответствующее предписание было выдано заказчику - МБУ «Волгоградзеленхоз». Оно было исполнено. После этого конкурсные процедуры все же провели. Победитель станет известен после заключения контракта.

Согласно проекту, напомним, рабочим предстоит провести демонтаж и полную замену старого плиточного покрытия, поскольку текущее состояние облицовки не позволяет провести ее восстановление. Чтобы предотвратить в будущем попадание влаги на железобетонный постамент, необходимо будет выполнить герметизацию стыков между облицованными плитами. Специалисты дополнительно укрепят основание памятника армирующей сеткой, а фигуры воинов очистят и покроют защитным составом.

Отметим, что комсомольцы раньше падали от порывистого ветра - это случилось в 2009 году, когда с гранитного постамента порыв ветра свалил две фигуры юношей из скульптурной группы "Памятник комсомольцам - защитникам Сталинграда". Тогда сообщалось, что причина случившегося - в конструкции крепления памятника, которая изначально была выполнена с отступлениями о нормы. После реконструкции все фигуры комсомольцев вернули на первоначальное место. Справка. Памятник комсомольцам на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской был открыт 2 февраля 1973 года в честь 30-летия победы советских войск под Сталинградом. Его авторами являются скульптор А. Е. Криволапов и архитектор В. П. Калиниченко. Памятник посвящен молодым защитникам Сталинграда, ушедшим на войну во имя свободы и будущего своей страны. Памятник комсомольцам на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской был открыт 2 февраля 1973 года в честь 30-летия победы советских войск под Сталинградом. Его авторами являются скульптор А. Е. Криволапов и архитектор В. П. Калиниченко. Памятник посвящен молодым защитникам Сталинграда, ушедшим на войну во имя свободы и будущего своей страны.

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Фото из архива ИА «Высота 102»