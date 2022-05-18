Общество

Акция «Ночь музеев»: куда сходить и что посмотреть в Волгограде

Общество 18.05.2022 20:44
18.05.2022 20:44


В Волгограде 21 мая пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». Посетителей ждут интересные выставки, экскурсии и мастер-классы, а вход в музеи будет совершенно бесплатным. Редакция ИА «Высота 102» публикует программу, в которой вы сможете узнать куда сходить и что посмотреть в этот день. Главной темой в этом году стала «Мода на традиции».

Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова начнет пускать посетителей в 19:00. До 23:00 в музее можно будет пройти мастер-класс под руководством художника Татьяны Ковешниковой «Авторское украшение», посетить авторскую экскурсию главного хранителя музея Ирины Кострыкиной, мастер-классы от мастеров «Крупенички» или концерт фортепианной музыки от студентов Волгоградской консерватории. Запланирована и лекция на тему «Изучение психической энергии в свете философских идей семьи Рерихов».

Волгоградский областной краеведческий музей будет встречать гостей с 18:00 до 22:00. В здании музея и сквере имени Маргариты Агашиной будут представлены специальные экспозиции и развлекательные программы - экскурсии и мастер-классы, тематические квесты, викторины и творческие занятия. На базе музея с концертно-эстрадной программой выступят профессиональные музыкальные и танцевальные коллективы. Для поклонников живописи пройдет пленэр, а для любителей прогулок – пешеходные экскурсии.

В Волгоградском планетарии в 19:10 начнется масштабная экскурсионная программа с посещением башни обсерватории. Также в музее покажут новую полнокупольную программу «Звездное небо и основы сферической астрономии». Если в этот день будет хорошая погода, то состоятся вечерние наблюдения в обсерватории.

В музее-панораме «Сталинградская битва» с 18:00 до 20:00 посетители смогут принять участие в квесте «Включись в музей», где проверят свои знания истории и логику. До 21:00 также будут работать интерактивная площадка «Оживи боевую машину», мероприятие «Прогулки в садике купеческого особняка». В музее «Память» с 18:00 до 20:00 все желающие станут участниками фотокросса «Музей в объективе», мастер-класса «Создаю свой музей», патриотической акции «Наша память».

В парке «Россия – Моя история» с 18:00 до 22:00 для гостей пройдут мастер-классы по танцам и книжной скульптуре, а также тематическая экскурсия «Временщики и фавориты: за спиной у власти». В зале-лектории в 18:30 покажут фильм-сказку «Королевство кривых зеркал», а в 20:00 - трагикомедию «Курьер». В парке также будет работать зона с настольными играми.

Выставки и интерактивные площадки музея-заповедника «Старая Сарепта» будут работать с 17:00 до 21:00. Дом аптекаря познакомит посетителей с медициной Сарепты. У торгового дома Гольдбаха участники смогут погрузиться в атмосферу ремесленного подворья, принять участие в творческих мастер-классах. Будет работать ярмарка, выступать творческие коллективы. Для самых юных посетителей музей подготовил специальную развлекательно-игровую площадку.

В Волжском музейно-выставочном комплексе с 14:00 до 22:00 все желающие смогут почувствовать себя художниками, пройти мастер-классы, разгадать викторину. Также в учреждениях комплекса вас ждут встречи с интересными людьми, концертные программы.

Камышинский историко-краеведческий музей проведет всероссийскую акцию на день раньше – 20 мая с 18:00 до 23:00. Посетителей ждут экскурсии по выставкам «Будь готов!» и «Пусть всегда будет солнце», лекции «Игры нашего детства» и «Советский фарфор», мастер-класс «Роспись тарелочки», историческая реконструкция «Приём в пионеры», встреча с камышинскими писателями «АвторParty» и лаундж-лекция «Орлятский круг».

 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
19.05.2022 12:13
Общество 19.05.2022 12:13

0
Далее
Общество
19.05.2022 11:57
Общество 19.05.2022 11:57

0
Далее
Общество
19.05.2022 11:17
Общество 19.05.2022 11:17

0
Далее
Общество
19.05.2022 10:03
Общество 19.05.2022 10:03

0
Далее
Общество
19.05.2022 09:33
Общество 19.05.2022 09:33

0
Далее
Общество
19.05.2022 09:22
Общество 19.05.2022 09:22

0
Далее
Общество
19.05.2022 09:04
Общество 19.05.2022 09:04

0
Далее
Общество
19.05.2022 08:29
Общество 19.05.2022 08:29

0
Далее
Общество
19.05.2022 08:25
Общество 19.05.2022 08:25

0
Далее
Общество
19.05.2022 08:13
Общество 19.05.2022 08:13

0
Далее
Общество
18.05.2022 22:44
Общество 18.05.2022 22:44

0
Далее
Общество
18.05.2022 21:21
Общество 18.05.2022 21:21

0
Далее
Общество
18.05.2022 20:17
Общество 18.05.2022 20:17

0
Далее
Общество
18.05.2022 19:47
Общество 18.05.2022 19:47

0
Далее
Общество
18.05.2022 19:38
Общество 18.05.2022 19:38

0
Далее

Лента новостей

13:47
Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики КомиСмотреть фотографии
13:46
В Котово Волгоградской области устраняют аварию на магистральном водопроводеСмотреть фотографии
13:07
Двое студентов испортили себе жизнь наркозакладками в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:59
Волгоградцы за месяц решили 360 проблем через медицинские чат-ботыСмотреть фотографии
12:13
Новые герои Котельниково: участники волонтерского движения бескорыстно работают на благо городаСмотреть фотографии
11:57
Осужденная в Волгограде мать Прохора Шаляпина отправилась в путешествиеСмотреть фотографии
11:52
Водитель «Нивы» устроил массовое ДТП с двумя маршрутками в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:37
В день 100-летия пионерии в Госдуму внесли закон о детском движенииСмотреть фотографии
11:17
Волгоградские аграрии усилились техникой перед сбором рекордного урожаяСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде за утечку данных о клиентах осудили бывшего сотрудника каршерингаСмотреть фотографии
10:47
Экс-директор колледжа Сергей Абрамов идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:39
Волжская ГЭС с 21 мая начнет экономить водуСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде водитель иномарки погиб в ДТП с деревомСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде выросло число жителей без средств на отпускСмотреть фотографии
09:50
В Волгоградской области перестали расти цены на бензинСмотреть фотографии
09:39
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных кредитов с господдержкой на новостройкиСмотреть фотографии
09:33
Отряд РХБ в Волгограде убил все вирусы на призывном пунктеСмотреть фотографии
09:22
«Он был почти окоченевший»: в Волгограде ищут родных умершего в больнице мужчиныСмотреть фотографии
09:06
Брудный отрекся от криминального мира на суде по делу МузраеваСмотреть фотографии
09:04
В центре Волгограда неработающие светофоры создали 6-балльные пробкиСмотреть фотографии
08:29
Волжские спецназовцы вернулись домой с УкраиныСмотреть фотографии
08:25
Свет отключат 19 мая в части поселка Горьковский ВолгоградаСмотреть фотографии
07:48
Мазутные реки, нефтяные берега: волгоградские активисты нашли новый очаг загрязнения на ВолгеСмотреть фотографииCмотреть видео
22:44
В Волгограде суд аннулировал лицензию УК-банкротаСмотреть фотографии
21:21
Ядовитый «золотой дождь» цветет в теплицах под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:44
Акция «Ночь музеев»: куда сходить и что посмотреть в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:17
В Волгограде увеличат пособие на погребениеСмотреть фотографии
19:47
«Тут можно с пола поесть»: сотни волгоградцев убедились в безопасности производства полуфабрикатов для социального питанияСмотреть фотографии
19:29
Житель Волжского поджег дверь ТЦ и бросил камень в лицо женщиныСмотреть фотографии
18:39
Под Волгоградом СК начал проверку после смерти Вячеслава КаляндрыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 