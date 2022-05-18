Акция «Ночь музеев»: куда сходить и что посмотреть в Волгограде





В Волгограде 21 мая пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». Посетителей ждут интересные выставки, экскурсии и мастер-классы, а вход в музеи будет совершенно бесплатным. Редакция ИА «Высота 102» публикует программу, в которой вы сможете узнать куда сходить и что посмотреть в этот день. Главной темой в этом году стала «Мода на традиции».

Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова начнет пускать посетителей в 19:00. До 23:00 в музее можно будет пройти мастер-класс под руководством художника Татьяны Ковешниковой «Авторское украшение», посетить авторскую экскурсию главного хранителя музея Ирины Кострыкиной, мастер-классы от мастеров «Крупенички» или концерт фортепианной музыки от студентов Волгоградской консерватории. Запланирована и лекция на тему «Изучение психической энергии в свете философских идей семьи Рерихов».

Волгоградский областной краеведческий музей будет встречать гостей с 18:00 до 22:00. В здании музея и сквере имени Маргариты Агашиной будут представлены специальные экспозиции и развлекательные программы - экскурсии и мастер-классы, тематические квесты, викторины и творческие занятия. На базе музея с концертно-эстрадной программой выступят профессиональные музыкальные и танцевальные коллективы. Для поклонников живописи пройдет пленэр, а для любителей прогулок – пешеходные экскурсии.

В Волгоградском планетарии в 19:10 начнется масштабная экскурсионная программа с посещением башни обсерватории. Также в музее покажут новую полнокупольную программу «Звездное небо и основы сферической астрономии». Если в этот день будет хорошая погода, то состоятся вечерние наблюдения в обсерватории.

В музее-панораме «Сталинградская битва» с 18:00 до 20:00 посетители смогут принять участие в квесте «Включись в музей», где проверят свои знания истории и логику. До 21:00 также будут работать интерактивная площадка «Оживи боевую машину», мероприятие «Прогулки в садике купеческого особняка». В музее «Память» с 18:00 до 20:00 все желающие станут участниками фотокросса «Музей в объективе», мастер-класса «Создаю свой музей», патриотической акции «Наша память».

В парке «Россия – Моя история» с 18:00 до 22:00 для гостей пройдут мастер-классы по танцам и книжной скульптуре, а также тематическая экскурсия «Временщики и фавориты: за спиной у власти». В зале-лектории в 18:30 покажут фильм-сказку «Королевство кривых зеркал», а в 20:00 - трагикомедию «Курьер». В парке также будет работать зона с настольными играми.

Выставки и интерактивные площадки музея-заповедника «Старая Сарепта» будут работать с 17:00 до 21:00. Дом аптекаря познакомит посетителей с медициной Сарепты. У торгового дома Гольдбаха участники смогут погрузиться в атмосферу ремесленного подворья, принять участие в творческих мастер-классах. Будет работать ярмарка, выступать творческие коллективы. Для самых юных посетителей музей подготовил специальную развлекательно-игровую площадку.

В Волжском музейно-выставочном комплексе с 14:00 до 22:00 все желающие смогут почувствовать себя художниками, пройти мастер-классы, разгадать викторину. Также в учреждениях комплекса вас ждут встречи с интересными людьми, концертные программы.

Камышинский историко-краеведческий музей проведет всероссийскую акцию на день раньше – 20 мая с 18:00 до 23:00. Посетителей ждут экскурсии по выставкам «Будь готов!» и «Пусть всегда будет солнце», лекции «Игры нашего детства» и «Советский фарфор», мастер-класс «Роспись тарелочки», историческая реконструкция «Приём в пионеры», встреча с камышинскими писателями «АвторParty» и лаундж-лекция «Орлятский круг».