Сразу несколько пожаров тушат в Волго-Ахтубинской пойме

Сегодня, 18 мая, на противоположном берегу Волги жители Волгограда заметили черные клубы дыма. По словам очевидцев, сильный пожар наблюдался ближе к Краснослободску.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что на территории Волго-Ахтубинской поймы произошло возгорание сухой растительности.
- На территории Волго-Ахтубинской поймы произошли отдельные возгорания сухой растительности. На месте работают расчеты 50-й пожарно-спасательной бригады. Возгорание локализуется, причины пожара устанавливаются, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
По информации от экстренных служб, в пожаре никто не пострадал.