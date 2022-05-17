Волонтеры РУСАЛа высадили более 100 декоративных кустарников в реабилитационном центре Волгограда

Общество 17.05.2022 13:02
17.05.2022 13:02
Более сотни кустарников для озеленения территории областного реабилитационного центра «Вдохновение» Тракторозаводского района высадили в рамках экологической акции «Зелёная волна» волонтеры Волгоградского алюминиевого завода и компании «Валком-ПМ».
Среди саженцев - 40 кустов роз различных сортов. Некоторые с весьма экзотическими названиями, например, «Гейша» и «Двойное удовольствие». А ещё - цветущие яркими красками гортензия, форзиция, спирея, клематис и вейгела.
Участники экологического десанта в фирменных зеленых ветровках и бейсболках с логотипом акции «Зелёная волна» привезли с собой весь необходимый для высадки инвентарь. Разделившись на несколько групп и получив подробный инструктаж для каждого сорта растений волонтеры приступили к работе.
– Мы с коллегами работаем с хорошим, солнечным настроением! Я принимаю участие в каждой акции «Зелёная волна», начиная с 2017 года. Приятно видеть плоды своего труда: цветущие клумбы и ухоженные аллеи, и осознавать, что принимаешь участие в хорошем деле и способствуешь улучшению экологии, - поделился своими впечатлениями Сергей Свиридов, менеджер отдела промышленной безопасности и охраны труда Волгоградского алюминиевого завода.
Прекрасная майская погода создала отличный настрой для дружной работы, и территория центра преобразилась на глазах.
– На фоне серьезных проблем, связанных с экологией - дело, которым мы с вами занимаемся – это поддержание жизни, – считает Александр Губанов, управляющий директор «Валком-ПМ», на равных со всеми принимавший участие в акции. – На своем личном участке земли я сам с членами семьи высаживаю много деревьев и других растений. Так, все вместе, мы помогаем планете ожить.
– В трудную минуту мы приходим на помощь детям, людям пожилого возраста и инвалидам, чтобы улучшить качество их жизни. Предоставление социальных услуг этой малозащищённой категории населения – наша основная задача. Но немаловажным является также создание условий, в которых эти услуги предоставляются, в том числе благоустройство территории. Здесь проходят реабилитационные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, и сегодня мы с вами делаем одно большое и доброе дело. Спасибо вам за неравнодушие и активную жизненную позицию! – поблагодарила добровольцев директор Волгоградского областного реабилитационного центра «Вдохновение» Лариса Скляр.
Напомним, программа «Зеленая волна» реализуется с 2017 года по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски, и количество ее участников постоянно растет.
Масштабный экомарафон по традиции стартовал в Волгограде в силу его благоприятных погодных условий. Всего с 13 по 28 мая «Зелёная волна-2022» охватит 13 городов от Волгоградской до Иркутской области, где работают предприятия РУСАЛа. За две недели волонтеры высадят почти 1500 деревьев и кустарников.
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