Под Волгоградом расхитители проводов с ЛЭП, убегая, потеряли ботинки









Сотрудники энергетической компании напугали расхитителей электроприводов в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, энергетики обратились с заявлением в полицию, сообщив о попытке кражи имущества энергокомпании.

По их словам, во время объезда они заметили двоих злоумышленников, которые пытались похитить провод с опор кабельно-воздушной линии, расположенной вдоль грунтовой дороги. Однако увидев электриков, злоумышленники не успели довести свой преступный умысел до конца и скрылись. Убегая с места происшествия, они бросили свой автомобиль и ботинки.

Полицейские установили и задержали подозреваемых в покушении на совершение кражи. Ими оказались двое жителей Волгоградской области 21 и 24 лет. Оба ранее судимые.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Задержанных проверяют на причастность к совершению других преступлений.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области