Под Волгоградом расхитители проводов с ЛЭП, убегая, потеряли ботинки

Расследования 17.05.2022 10:31
17.05.2022 10:31
Сотрудники энергетической компании напугали расхитителей электроприводов в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, энергетики обратились с заявлением в полицию, сообщив о попытке кражи имущества энергокомпании.
По их словам, во время объезда они заметили двоих злоумышленников, которые пытались похитить провод с опор кабельно-воздушной линии, расположенной вдоль грунтовой дороги. Однако увидев электриков, злоумышленники не успели довести свой преступный умысел до конца и скрылись. Убегая с места происшествия, они бросили свой автомобиль и ботинки.
Полицейские установили и задержали подозреваемых в покушении на совершение кражи. Ими оказались двое жителей Волгоградской области 21 и 24 лет. Оба ранее судимые.
По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Задержанных проверяют на причастность к совершению других преступлений.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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