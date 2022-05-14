Цены на социально значимые продукты в Волгоградской области держат добровольно

Общество 14.05.2022 11:43
14.05.2022 11:43
Добровольные ограничения торговых наценок на ряд социально значимых продуктов питания ввели в Волгоградской области крупные ритейлеры.
Как сообщили в администрации региона, такие обязательства на себя взяли компании «Тандер» (сеть «Магнит»), «Ашан», «Тамерлан» (сети «Покупочка», «ПокупАлко»), «Икс 5 Ритейл групп» (сети «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка»).
Вопросы ценообразования, итоги рейдов и данные мониторинга цен обсудили в регионе на заседании профильного штаба, который провела заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.
Было отмечено, что динамика цен в Волгоградской области в целом соответствует общей ситуации на территории России. Ажиотажного спроса на продукцию первой необходимости в регионе нет. Согласно мониторингу облпромторга и ТЭК, за последнюю неделю зафиксировано снижение средней цены на 28 наименований продуктов питания, в их числе макаронные изделия, сахар-песок, отдельные виды колбас, мясо кур, рыба мороженая, хлеб белый и черный ржаной, яйцо, огурцы свежие, капуста и другие товары.
Между тем, как ранее сообщала «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в регионе подорожали спички, соль, чай, яйца, сахар и растительное масло. Также снова поднялись цены на свежую капусту и морковь.
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