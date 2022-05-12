



В Волгоградской области хотят расширить категорию граждан, которые пережили Великую Отечественную войну в Сталинграде, и узаконить новую категорию льготников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект изменений в Социальный кодекс, соответствующий закон уже внесен в регпарламент. В Волгоградской области хотят расширить категорию граждан, которые пережили Великую Отечественную войну в Сталинграде, и узаконить новую категорию льготников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект изменений в Социальный кодекс, соответствующий закон уже внесен в регпарламент.

Как говорится в пояснительной записке, с 2006 года в регионе закреплены региональные меры социальной поддержки для граждан, имеющих статус «Дети Сталинграда» – то есть лиц, находившихся на территории боевых действий в Сталинграде в несовершеннолетнем возрасте. Как говорится в пояснительной записке, с 2006 года в регионе закреплены региональные меры социальной поддержки для граждан, имеющих статус «Дети Сталинграда» – то есть лиц, находившихся на территории боевых действий в Сталинграде в несовершеннолетнем возрасте.

Теперь в категорию «Жителей осажденного Сталинграда» предлагают включить всех граждан, независимо от возраста, кто находился на территории города с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года. Теперь в категорию «Жителей осажденного Сталинграда» предлагают включить всех граждан, независимо от возраста, кто находился на территории города с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года.

По данным облсоцзащиты, на 1 мая 2022 года в Волгоградской области количество таких жителей, переживших Сталинградскую битву, составляло 4835 человек. По данным облсоцзащиты, на 1 мая 2022 года в Волгоградской области количество таких жителей, переживших Сталинградскую битву, составляло 4835 человек.

Расширенная категория льготников, как и «Дети Сталинграда», будет получать ежемесячную выплату в размере 443 рубля и ежемесячную денежную выплату на компенсацию 50% коммунальной платы, средний размер которой составляет в настоящее время 916 рублей. Расширенная категория льготников, как и «Дети Сталинграда», будет получать ежемесячную выплату в размере 443 рубля и ежемесячную денежную выплату на компенсацию 50% коммунальной платы, средний размер которой составляет в настоящее время 916 рублей.

В этом году «Дети Сталинграда» получат социальную помощь в объеме более 17 миллионов рублей. В связи с принятием статуса «Жителей осажденного Сталинграда» понадобится дополнительно еще около 5,5 миллиона рублей из областного бюджета. В этом году «Дети Сталинграда» получат социальную помощь в объеме более 17 миллионов рублей. В связи с принятием статуса «Жителей осажденного Сталинграда» понадобится дополнительно еще около 5,5 миллиона рублей из областного бюджета.

Меры социальной поддержки планируется после принятия закона областной думой ввести с 1 июля 2022 года. Меры социальной поддержки планируется после принятия закона областной думой ввести с 1 июля 2022 года.



