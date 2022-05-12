Общество 12.05.2022 16:56
12.05.2022 16:56
В Волгоградской области хотят расширить категорию граждан, которые пережили Великую Отечественную войну в Сталинграде, и узаконить новую категорию льготников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект изменений в Социальный кодекс, соответствующий закон уже внесен в регпарламент.
Как говорится в пояснительной записке, с 2006 года в регионе закреплены региональные меры социальной поддержки для граждан, имеющих статус «Дети Сталинграда» – то есть лиц, находившихся на территории боевых действий в Сталинграде в несовершеннолетнем возрасте.
Теперь в категорию «Жителей осажденного Сталинграда» предлагают включить всех граждан, независимо от возраста, кто находился на территории города с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года.
По данным облсоцзащиты, на 1 мая 2022 года в Волгоградской области количество таких жителей, переживших Сталинградскую битву, составляло 4835 человек.
Расширенная категория льготников, как и «Дети Сталинграда», будет получать ежемесячную выплату в размере 443 рубля и ежемесячную денежную выплату на компенсацию 50% коммунальной платы, средний размер которой составляет в настоящее время 916 рублей.
В этом году «Дети Сталинграда» получат социальную помощь в объеме более 17 миллионов рублей. В связи с принятием статуса «Жителей осажденного Сталинграда» понадобится дополнительно еще около 5,5 миллиона рублей из областного бюджета.
Меры социальной поддержки планируется после принятия закона областной думой ввести с 1 июля 2022 года.
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