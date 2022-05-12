В Волгограде общественное движение «Молодой Десант» планирует обратиться в администрацию Волгограда и в Волгоградскую городскую думу с предложением увековечить память военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Как рассказал ИА «Высота 102» представитель движения Павел Котляров, молодые люди хотят, чтобы на домах в Волгограде, где жили погибшие, были установлены мемориальные таблички.

– Мы предлагаем выйти с инициативой в городскую думу и администрацию Волгограда, – рассказал Павел информагентству 12 мая. – Мы хотим, чтобы волгоградцы помнили всех наших героев, погибших при выполнении воинского долга, защищающих свое отечество во время спецоперации по демилитаризации Украины, помнили земляки. Предлагаем на домах, где они проживали в Волгограде, установить мемориальные таблички. Нужно, чтобы люди проходили мимо и помнили – в этом доме, на этой улице жил один из наших героев.

Добавим, что движение «Молодой Десант» образовалось в Волгограде после начала спецоперации на Украине. Волгоградская молодежь собирает гуманитарную помощь переселенцам Донбасса и российским военным, проводит флешмобы в поддержку армии, активно борется с фейками в социальных сетях. Ранее молодые люди уже выступали с инициативой переименования улицы Ковентри. Напомним, что британский город разорвал с Волгоградом побратимские отношения, имеющие 70-летнюю историю, по политическим мотивам.