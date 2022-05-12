Общество

Актер Дмитрий Дюжев по пути в ДНР заехал в Камышин

Общество 12.05.2022 09:42
12.05.2022 09:42


Популярный актер Дмитрий Дюжев, известный по сериалам «Бригада» и «черной» комедии «Жмурки», побывал в городе своего детства Камышине Волгоградской области. Артист в своем Telegram-канале вспомнил школьные годы и поделился фотографиями дома по улице Гороховская, 112а, где он жил.  

— Камышин. Любимый город моего детства. Мой двор. Ветер вздымает песок. Все, как прежде! Спустя 30 лет заглянул одним глазком по причине отсутствия времени. Буду мечтать увидеться вновь, когда будет больше возможности. Пусть Весна расцветает вокруг вас! Пусть все вокруг меняется и радует! — цитирует ИА «Высота 102» пост актера. 

Немногие волгоградцы знают, что Дмитрий Дюжев несколько лет жил в Волгоградской области. Как рассказал киноактер, его отец в 1985 году получил приглашение работать в камышинском драмтеатре.

— Я учился в школе имени Гагарина с 2 по 7 класс! Был членом городского пионерского штаба! Активист. Старший пионер. В 5 классе висел на Доске Почета, — поделился воспоминаниями артист. 

Известно, что Дюжев заехал в Камышин по пути в ДНР. Накануне артист тетра и кино принял участие в концерте, посвященном образованию республики. Жители ДНР отметили главный государственный праздник впервые в статусе признанной Россией страны.  

Фото: Дмитрий Дюжев / t.me

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