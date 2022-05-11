Общество

В Советском и Кировском районах Волгограда 12 мая отключат горячую воду

Общество 11.05.2022 19:41
11.05.2022 19:41


В двух районах Волгограда в четверг, 12 мая, отключат горячую воду. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на график «Концессий теплоснабжения», тысячам волгоградцев предстоит прожить без горячей воды более 10 дней. 

Ищите свои адреса в списке. 

Советский район

- с 12 по 23 мая:

  • Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7,  
  • Аджарская, 35, 37, 16, 18,
  • Балакирева, 2,
  • Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68,
  • Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
  • Запорожская, 3,
  • Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19,
  • Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32,
  • Комарова 75, 79,
  • Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7,
  • Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а,
  • Мариупольская, 10, 12, 14,
  • Новосибирская, 66,
  • Песчанокопская, 13, 15, 17,
  • Сухова, 19, 21, 25, 17,
  • Тимирязева, 1б, 11, 46, 50,
  • Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20,
  • Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21,
  • проспект Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15,
  • Шауляйская, 4а, 2а,
  • Янки Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60,
  • Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12.                        

- с 12 по 13 мая:

  • 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1,
  • 50-летия ВЛКСМ, 2, 4,
  • Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
  • имени Академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7,
  • Алексеевская, 19, 21, 25, 31, 50,
  • Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30,
  • Даугавская, 5, 20,
  • Калининградская, 2 а, 21,
  • Краснопресненская, 3,
  • Петровская, 9,
  • Полухина, 2/1, 2/2,
  • Родниковая, 14, 16, 18,
  • Славская, 3, 10, 12,
  • переулок Удмуртский, 2,
  • проспект Университетский, 49, 54, 57, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98.

Кировский район 

- С 12 по 23 мая

  • Воронкова, 20/23, 2,
  • Розы Люксембург, 5, 9,
  • Черемшанская, 28а,
  • Шумилова, 22, 30, 73, 77.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
11.05.2022 20:07
Общество 11.05.2022 20:07

0
Далее
Общество
11.05.2022 19:53
Общество 11.05.2022 19:53

0
Далее
Общество
11.05.2022 16:49
Общество 11.05.2022 16:49

0
Далее
Общество
11.05.2022 15:57
Общество 11.05.2022 15:57

0
Далее
Общество
11.05.2022 15:03
Общество 11.05.2022 15:03

0
Далее
Общество
11.05.2022 12:59
Общество 11.05.2022 12:59

0
Далее
Общество
11.05.2022 12:24
Общество 11.05.2022 12:24

0
Далее
Общество
11.05.2022 11:42
Общество 11.05.2022 11:42

0
Далее
Общество
11.05.2022 11:31
Общество 11.05.2022 11:31

0
Далее
Общество
11.05.2022 10:00
Общество 11.05.2022 10:00

0
Далее
Общество
11.05.2022 09:40
Общество 11.05.2022 09:40

0
Далее
Общество
11.05.2022 08:52
Общество 11.05.2022 08:52

0
Далее
Общество
11.05.2022 08:13
Общество 11.05.2022 08:13

0
Далее
Общество
10.05.2022 19:13
Общество 10.05.2022 19:13

0
Далее
Общество
10.05.2022 15:51
Общество 10.05.2022 15:51

0
Далее

Лента новостей

20:07
Волгоградский аэропорт недосчитался пассажиров в маеСмотреть фотографии
19:53
Подрядчик ремонта моста на Волжской ГЭС обновит еще один путепроводСмотреть фотографии
19:41
В Советском и Кировском районах Волгограда 12 мая отключат горячую водуСмотреть фотографии
19:03
«Дай Бог мне все пережить»: в Волгограде новый застройщик лишил квартиры онкобольную дольщицуСмотреть фотографии
18:07
В Волгограде под конец дня неизвестные решили заминировать школыСмотреть фотографии
17:00
Экс-главврач больницы в Волжском Евгений Дергачев получил полтора года колонииСмотреть фотографии
16:49
Танцующий мост в Волгограде впервые отремонтируют комплексноСмотреть фотографии
16:16
В Волгоградской области судья на «Ниве» протаранил легковушку: двое пострадавшихСмотреть фотографии
16:01
Считай, повезло: в Волгограде полицейские мгновенно прибыли на место ДТП – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:57
Синоптики объяснили, что происходит с погодой в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:30
От коронавируса скончались двое мужчин из Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографии
15:15
Организатору финансовой пирамиды в Волжском дали 4 года за 24 млн рублейСмотреть фотографии
15:03
Пациенты госпиталя ветеранов в Волгограде пожаловались на холод в палатах и тонкие одеялаСмотреть фотографии
14:30
Спасатели рассказали о поисках прыгнувшего с Волжской ГЭС мужчиныСмотреть фотографии
14:27
В Волгоградской области продлили паводок, благоприятный для нереста рыбыСмотреть фотографии
13:45
«Не поздно пить Боржоми?»: в волгоградском «Роторе» сокращают сотрудников и зарплатыСмотреть фотографии
13:28
«Ростелеком» протестировал новый сервис по оцифровке документов на основе искусственного интеллектаСмотреть фотографии
13:20
Двое 22-летних волгоградцев остались без секса и денегСмотреть фотографии
13:02
С приглашенной звездой, выставкой и полевой кухней: Эльтон впервые отметил с размахом 9 МаяСмотреть фотографии
12:59
МЧС предупредило о шторме в Волгограде и области в ближайшие часыСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде упорно ищут подрядчика для ремонта пострадавшего от пожара здания судаСмотреть фотографии
11:51
В Волгоградской области рыбак выловил останки пропавшего в Саратове ребенкаСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде угроза уголовной ответственности подтолкнула чиновников к чистотеСмотреть фотографии
11:35
«В последнее время содержала жена»: стали известны подробности смерти бизнесмена Заирова в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:31
Волгоградцы через 14 лет будут получать по 100 тысячСмотреть фотографии
11:05
В селе Гуселка под Волгоградом в лесопосадке нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
10:45
В центре Волгограда на видео попал таран внедорожникаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
«Приедут, якобы будут смотреть»: комиссия оценит ущерб горевшего общежития в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:40
У 40% жителей Волгограда и области с начала года выросла зарплатаСмотреть фотографии
08:52
В Волгоградской области ремонтируют знаменитую скульптуру коня с казакомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 