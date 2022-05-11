В двух районах Волгограда в четверг, 12 мая, отключат горячую воду. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на график «Концессий теплоснабжения», тысячам волгоградцев предстоит прожить без горячей воды более 10 дней.
Ищите свои адреса в списке.
Советский район
- с 12 по 23 мая:
- Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7,
- Аджарская, 35, 37, 16, 18,
- Балакирева, 2,
- Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68,
- Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
- Запорожская, 3,
- Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19,
- Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32,
- Комарова 75, 79,
- Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7,
- Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а,
- Мариупольская, 10, 12, 14,
- Новосибирская, 66,
- Песчанокопская, 13, 15, 17,
- Сухова, 19, 21, 25, 17,
- Тимирязева, 1б, 11, 46, 50,
- Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20,
- Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21,
- проспект Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15,
- Шауляйская, 4а, 2а,
- Янки Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60,
- Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12.
- с 12 по 13 мая:
- 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1,
- 50-летия ВЛКСМ, 2, 4,
- Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
- имени Академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7,
- Алексеевская, 19, 21, 25, 31, 50,
- Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30,
- Даугавская, 5, 20,
- Калининградская, 2 а, 21,
- Краснопресненская, 3,
- Петровская, 9,
- Полухина, 2/1, 2/2,
- Родниковая, 14, 16, 18,
- Славская, 3, 10, 12,
- переулок Удмуртский, 2,
- проспект Университетский, 49, 54, 57, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98.
Кировский район
- С 12 по 23 мая
- Воронкова, 20/23, 2,
- Розы Люксембург, 5, 9,
- Черемшанская, 28а,
- Шумилова, 22, 30, 73, 77.