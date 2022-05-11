У 40% жителей Волгограда и области с начала года выросла зарплата

Всего 15% жителей Волгоградской области, принявшие участие в опросе hh.ru, сообщили о задержках заработной платы в 2022 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты исследования, большинство волгоградских работодателей продолжают исправно выплачивать работникам вознаграждение за их труд.

– Большинство (84%) сотрудников Волгоградской области сообщили, что в 2022 году их работодатель ни разу не задержал выплату заработной платы. При этом 15% волгоградцев столкнулись в этом году с задержкой зарплаты, в том числе 1% – в январе, 10% – в феврале, 4% – в марте, – сообщили авторы исследования. – В некоторых профессиональных сферах доля сотрудников, которым задержали зарплату, значительно выше среднего.

Чаще всего задерживают выплаты работникам сферы искусства и развлечений, а также волгоградцам, занятым в туристической отрасли, а также в строительстве.

– Реже всего зарплату задерживали госслужащим и специалистам по добыче сырья (не более 6%), – говорится в исследовании.

40% работников Волгоградской области отметили, что в 2022 году их зарплаты выросли, столько же заявили, что их доход остался прежним, и только 19% пожаловались на снижение заработной платы.

– Среди представителей разных профессий об увеличении зарплат чаще других говорят ИТ-специалисты, специалисты по добыче сырья, а также юристы и маркетологи. Падение зарплат больше свойственно автомобильному бизнесу, продажам, а также сфере гостеприимства и научно-образовательной сфере, – сообщила hh.ru Юг Анастасия Кабинова.