Более 127 тысяч жителей Волгоградской области проверились на онкологию

Более 127 тыс. жителей Волгоградской области в 2025 году прошли обследование в центрах амбулаторной онкологической помощи. Показатель выявления онкологических заболеваний на ранних наиболее эффективных для лечения стадиях в регионе составляет 67%, рассказали в региональном комитете здравоохранения.

По информации облздрава, в случае подозрения на злокачественное образование на расширенное обследование в ЦОАП волгоградцев направляют из поликлиник и стационаров. После консультаций, обследования и верификации диагноза пациент получает дальнейшее специализированное лечение.

В настоящее время в регионе работают 14 современных ЦАОП, расположенных во всех районах Волгограда, а также в городах Волжский, Камышин, Урюпинск, Михайловка, Калач-на-Дону и Палласовка. Наиболее востребованными у жителей региона в 2025 году стали ЦАОПы на базе волгоградских городских поликлиник: № 28 (19,5 тыс. человек), № 2 (18,1 тыс. чел) и № 15 (15,1 тыс. чел). Среди областных центров лидерами по количеству принятых пациентов стали Михайловка (8,9 тыс.), Камышин (8,6 тыс.) и Урюпинск (7,8 тыс.). Всего с момента начала масштабной модернизации онкологической службы региона в 2019 году через ее систему прошло свыше 535,9 тысячи жителей.