В Волгоградской области машина упала в пруд, есть погибшие









Два человека погибли в результате опрокидывания автомобиля в пруд в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем во Фроловском районе на окраине хутора Арчедино-Чернушенский.

По предварительной информации, 43-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-2110» двигался по грунтовой дороге, проходящей через плотину. Мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в пруд.

В результате ДТП водитель и 45-летняя пассажирка скончались. Медики осмотрели 46-летную пассажирку, которая также находилась в машине. Женщина в госпитализации не нуждается.



