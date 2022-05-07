На генеральный прогон парада Победы в Волгограде пришли тысячи зрителей

В Центральном районе Волгограда на площади Павших Борцов прошла генеральная репетиция парада Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», на стройные ряды парадных «коробок» и боевую технику сегодня, 7 мая, пришли посмотреть больше тысячи человек.

Генеральный прогон стартовал в 10.00. Репетиция продлилась около 40 минут. В первый раз по площади прошли парадные расчеты военнослужащих и боевая техника, а в небо взмыли самолеты. Еще одна «проходка» состоялась уже без военных машин. Все подробности — в фоторепортаже ИА «Высота 102».













В военном параде в Волгограде участвуют больше 2000 человек. Чеканят шаг и держат строй военнослужащие Волгоградского гарнизона, рота почетного караула, сотрудники МЧС, погрануправление ФСБ по Волгоградской области, УФСИН, юнармейцы, кадеты и представители ДОСААФ.

















Боевая техника вновь проехала по площади Павших Борцов. На военных машинах можно было разглядеть символ спецоперации на Донбассе. В колонне заметны и ретроавтомобили.













Завершилась репетиция еще одним великолепным прохождением парадных расчетов.













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