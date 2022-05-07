На посту ДПС под Волгоградом в машине нашли 2,5 килограмма «синтетики»

На стационарном посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области в автомобиле 31-летней жительницы Тулы в тайнике обнаружили 2,5 килограмма синтетического наркотика. Об этом стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 7 мая.

— Оперативным сотрудникам показалось странным поведение 25-летнего пассажира иномарки. При осмотре автотранспорта, в тайнике, в обшивке багажного отделения обнаружено и изъято пять свертков черного цвета, предположительно в которых находились наркотическое средство, — сообщили информагентству в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области.





Проведенная экспертиза показала, что в свертках находилось наркотическое вещество 1-Фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он, которое является производным N-метилэфедрона. Изъято более 2,5 килограмма наркотика.

— Следственным отделом управления в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, — добавили в пресс-службе силового ведомства. — Устанавливаются все участники и обстоятельства совершения преступления.

Противоправную деятельность граждан РФ в ходе ОРМ пресекли сотрудники регионального УФСБ во взаимодействии с инспекторами отдельного батальона ДПС ГИБДД областного главка МВД.

Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области

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