Кайра и Трой поразили результатами волгоградских пограничников









Определились победители соревнований по служебной кинологии, которое проводило пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области среди своих подразделений.

- Первое место в номинации «Разыскная служба» заняла служебная собака по кличке Кайра. В номинации «Специальная служба» заняла служебная собака по кличке Трой. За достигнутые результаты призёрам соревнования вручены памятные подарки и дипломы, - сообщили в погрануправлении ФСБ России по региону.













В соревновании приняли участие кинологи – пограничники со своими питомцами из приграничных районов Волгоградской области. В течение трех дней им пришлось пройти несколько сложнейших испытаний и соперничать в дисциплинах общего и специального курсов дрессировки.

По итогам была сформирована команда специалистов – кинологов, которая примет участие в чемпионате пограничных органов по многоборью кинологов на призы имени Героя Советского Союза Карацупы Н.Ф.

Фото: Пограничное управление ФСБ по Волгоградской области