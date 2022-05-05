Кайра и Трой поразили результатами волгоградских пограничников

Общество 05.05.2022 21:12
05.05.2022 21:12
Определились победители соревнований по служебной кинологии, которое проводило пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области среди своих подразделений.
- Первое место в номинации «Разыскная служба» заняла служебная собака по кличке Кайра. В номинации «Специальная служба» заняла служебная собака по кличке Трой. За достигнутые результаты призёрам соревнования вручены памятные подарки и дипломы, - сообщили в погрануправлении ФСБ России по региону.
В соревновании приняли участие кинологи – пограничники со своими питомцами из приграничных районов Волгоградской области. В течение трех дней им пришлось пройти несколько сложнейших испытаний и соперничать в дисциплинах общего и специального курсов дрессировки.
По итогам была сформирована команда специалистов – кинологов, которая примет участие в чемпионате пограничных органов по многоборью кинологов на призы имени Героя Советского Союза Карацупы Н.Ф.
Фото: Пограничное управление ФСБ по Волгоградской области
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