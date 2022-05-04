На каждого волгоградца в 2021 году построили 32 сантиметра жилья





Новый рейтинег российских регионов по количеству введенного в 2021 году жилья опубликовало Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование , в прошлом году на каждого жителя Волгоградской области приходилось по 0,326 квадратного метра построенного жилплощади. Всего в регионе в прошлом году построили 797 тысяч кв.м. жилых помещений. При этом обеспеченность населением жильем на 1 человека в регионе составляет 25,3 квадратных метров. Новый рейтинег российских регионов по количеству введенного в 2021 году жилья опубликовало РИА Новости

Между тем, как показало исследование, больше всего жилья в пересчете на одного жителя России в 2021 году было введено в Ленинградской и Калининградской областях, в конце списка оказались Чукотский округ и Мурманская область. Так, например, в Ленинградской области на каждого жителя приходится 1,7 квадратных метра жилья. В регионе-аутсайдере, Мурманской области этот показатель составляет всего 0,6 квадратных метра. Между тем, как показало исследование, больше всего жилья в пересчете на одного жителя России в 2021 году было введено в Ленинградской и Калининградской областях, в конце списка оказались Чукотский округ и Мурманская область. Так, например, в Ленинградской области на каждого жителя приходится 1,7 квадратных метра жилья. В регионе-аутсайдере, Мурманской области этот показатель составляет всего 0,6 квадратных метра.

При этом аналитики опасаются снижения темпов жилищного строительства. Так, если в начале 2022 года эксперты с оптимизмом смотрели на дальнейшее развитие всего строительного сектора и даже ожидали новых рекордов, но наложенные санкции и напряженная ситуация с поставками, в том числе стройматериалов, вносят коррективы. По мнению специалистов, смягчить ситуацию должен принятый правительством РФ антикризисный план мер по поддержке строительного комплекса. При этом аналитики опасаются снижения темпов жилищного строительства. Так, если в начале 2022 года эксперты с оптимизмом смотрели на дальнейшее развитие всего строительного сектора и даже ожидали новых рекордов, но наложенные санкции и напряженная ситуация с поставками, в том числе стройматериалов, вносят коррективы. По мнению специалистов, смягчить ситуацию должен принятый правительством РФ антикризисный план мер по поддержке строительного комплекса.



