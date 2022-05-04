Экономика

На каждого волгоградца в 2021 году построили 32 сантиметра жилья

Экономика 04.05.2022 20:02
04.05.2022 20:02


Новый рейтинег российских регионов по количеству введенного в 2021 году жилья опубликовало РИА НовостиКак сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, в прошлом году на каждого жителя Волгоградской области приходилось по 0,326 квадратного метра построенного жилплощади. Всего в регионе в прошлом году построили 797 тысяч кв.м. жилых помещений. При этом обеспеченность населением жильем на 1 человека в регионе составляет 25,3 квадратных метров. 
Между тем, как показало исследование,  больше всего жилья в пересчете на одного жителя России в 2021 году было введено в Ленинградской и Калининградской областях, в конце списка оказались Чукотский округ и Мурманская область. Так, например, в Ленинградской области на каждого жителя приходится 1,7 квадратных метра жилья. В регионе-аутсайдере, Мурманской области этот показатель составляет всего 0,6 квадратных метра. 
При этом аналитики опасаются снижения темпов жилищного строительства. Так, если  в начале 2022 года эксперты с оптимизмом смотрели на дальнейшее развитие всего строительного сектора и даже ожидали новых рекордов, но наложенные санкции и напряженная ситуация с поставками, в том числе стройматериалов, вносят коррективы. По мнению специалистов, смягчить ситуацию должен принятый правительством РФ антикризисный план мер по поддержке строительного комплекса.

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