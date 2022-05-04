Жительница Волжского сдала полиции мужа-убийцу

В городе Волжском Волгоградской области совершено очередное убийство. На этот раз 39-летний местный житель зарезал своего приятеля в присутствии жены. Сегодня, 4 мая, официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова сообщила ИА «Высота 102» о возбуждении уголовного дела.

По информации следователей, убийство было совершено накануне, 3 мая, на улице Машиностроителей.

– 37-летний местный житель находился в гостях у подозреваемого и его супруги в одной из квартир дома №23 по улице Машиностроителей. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 39-летний подозреваемый, схватив кухонный нож, нанес своему знакомому один удар в область шеи. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия, а подозреваемый предпринял попытку скрыться, – сообщила подробности происшествия Буянова. – Супруга злоумышленника, явившаяся очевидцем произошедшего, вызвала сотрудников правоохранительных органов, которые задержали подозреваемого.

Сегодня с участием подозреваемого сотрудники СК проводят следственные действия.

– В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, – уточняет официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области.