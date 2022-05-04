Общество 04.05.2022 10:17
04.05.2022 10:17
Всероссийский конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории бывшего тракторного завода объявлен в Волгограде. Его организаторами выступили Союз архитекторов России и комитет архитектуры и градостроительства Волгоградской области.
Как сообщили в комитете архитектуры и градостроительства Волгоградской области, к участию в конкурсе приглашаются российские дипломированные архитекторы, проектные организации, архитектурные мастерские, творческие архитектурные объединения, студенты архитектурных вузов и факультетов (авторские коллективы).
– Цель конкурса – получить концептуальные предложения по архитектурно- пространственной организации территории в целях ее перспективного развития в качестве нового жилого района Волгограда, – указывают организаторы.
Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей. Победитель получит 500 тысяч рублей. Вторая премия предусматривает вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей, а две третьих премии – по 100 тысяч рублей.
Конкурс проводится в рамках международного архитектурного фестиваля «ЭкоБерег-2022», который пройдет в Волгограде с 25 по 27 августа. Итоги подведут в последний день проведения международного фестиваля.
Напомним, что концепция застройки территории бывшего тракторного завода в Волгограде была одобрена общественностью еще весной 2017 года. Тогда обсуждался путь развития территорий разрушенного тракторного и кислородного заводов, расположенных на берегу Волги на площади 158 га. Такая возможность появилась благодаря вступлению в силу с 1 января 2017 года изменений в Градостроительный кодекс РФ, направленных на вовлечение в экономический оборот неэффективно используемых земельных участков.
Фото: ИА «Высота 102»
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