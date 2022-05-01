Первомайское шествие в Волгограде сняли с высоты

Общество 01.05.2022 18:46
01.05.2022 18:46
Первомайскую демонстрацию в Волгограде сняли с высоты. Как сообщает ИА «Высота 102», особенно впечатляющим выглядит снимок шествия по проспекту Ленина.
Напомним, в первомайских шествиях в Волгоградской области приняли участие 46 тысяч человек. Из них прошли в составе праздничных колонн 22 тысячи жителей Волгограда и 15 тысяч жителей Волжского.
Смотрите фоторепортажи о праздновании Первомая в Волгограде.
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