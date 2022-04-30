В мае волгоградские стоматологи переходят на особый режим

Медучреждения Волгограда и области на майские праздники перейдут на особый режим работы. Как стало известно ИА «Высота 102», волгоградцы смогут получить неотложную и онкопомощь, посетить стоматолога и привиться или ревакцинироваться от COVID-19.

— Пациентов будут каждый день принимать в кабинетах и отделениях неотложной помощи в часы работы медицинских организаций Волгограда и Волжского с 08.00 до 20.00, в районных медучреждениях — с 08.00 до 16.00, — сообщает информагентство со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области. — В майские праздники ежедневно будут работать контактные центры поликлиник.

Дежурные стоматологии в городах и районах Волгоградской области будут принимать взрослых и детей с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая по специальному графику:

Волгоград — ежедневно с 09.00 до 15.00

1 мая

стоматологическая поликлиника № 7 — детское и взрослое отделения — улица имени Маршала Еременко, 72

2 мая

стоматологическая поликлиника № 8 — улица Республиканская, 13

стоматологическая поликлиника № 2 — ул. 7-й Гвардейской, 19а, улица Ополченская, 43

3 мая

стоматологическая поликлиника № 11 — улица Писемского, 32

7 мая

стоматологическая поликлиника № 8 — взрослое и детское отделения — улица Республиканская, 13

стоматологическая поликлиника № 2 — ул. 7-й Гвардейской, 19а, улица Николая Отрады, 4а

областная клиническая стоматологическая поликлиника —улица Чуйкова, 49, улица Советская, 32

8 мая

стоматологическая поликлиника № 12 — детское и взрослое отделения — улица Андижанская, 1а

9 мая

детская стоматологическая поликлиника № 2 — ул. 7-ой Гвардейской 19а, улица Ополченская, 43

стоматологическая поликлиника № 3 — улица Быкова, 8

10 мая

стоматологическая поликлиника № 12 — детское и взрослое отделения — улица Андижанская, 1а

Волжский — ежедневно с 09.00 до 15.00

городская стоматологическая поликлиника — взрослое и детское отделения — бульвар Профсоюзов, дом 1, проспект имени В. И. Ленина, 70

Камышин — с 09.00 до 15.00 по графику, утвержденному главврачом

стоматологическая поликлиника № 1

В районах Волгоградской области стоматологии работают с 09.00 по графикам, утвержденным главными врачами.

После 15.00 с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая стоматологическая помощь в неотложной форме жителям Волгоградской области:

— Красноармейского, Кировского, Советского, Ворошиловского, Центрального, Дзержинского районов Волгограда оказывается в больнице № 1 по улице имени Кирова, 10

— Тракторозаводского, Краснооктябрьского районов Волгограда, Волжского, Среднеахтубинского, Ленинского, Быковского, Николаевского, Старополтавского, Палласовского районов Волгоградской области оказывается в горбольнице № 1 имени Фишера в Волжском на проспекте имени В. И. Ленина, 137

— районов Волгоградской области за исключением Заволжья оказывается в областной клинической больнице № 1 в отделении челюстно-лицевой хирургии в Волгограде на улице Ангарская, 13