Стали известны подробности смерти молодого волгоградца в общежитии

В общежитии на улице Хиросимы, 8а в Центральном районе Волгограда накануне обнаружили труп мужчины. Журналисты ИА «Высота 102» выяснили подробности смерти молодого волгоградца.
Со слов соседей, близко общавшихся с погибшим, в последнее время 34-летний мужчина находился в затяжной депрессии. Часто выпивал и жаловался на проблемы в личной жизни. К этому добавились проблемы с работой.
Тело обнаружили соседи по секции на полу.
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