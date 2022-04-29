«Если что, углубляемся»: волгоградцам пообещали защиту под землей

Волгоградцы, обеспокоенные недавним заявлением Николая Патрушева о необходимости приведения в порядок бомбоубежищ на юге России, забросали редакцию ИА «Высота 102» вопросами – а есть ли в городе-герое, да и в области, защитные сооружения, и хватит ли их на всех жителей?

В комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, куда мы адресовали обращения волгоградцев, пояснили следующее.

— В соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, включая метрополитены, — рассказали в ведомстве.

Для этого на территории Волгоградской области имеется необходимое количество заглубленных помещений и других подземных сооружений, которые с большим запасом покрывают имеющуюся потребность в укрытии населения региона.

— При приведении в действие планов гражданской обороны такие помещения будут дооснащаться необходимым запасом питьевой воды и продуктами питания, — уточнили в комитете.

Между тем, подземные защитные сооружения есть практически на каждом предприятии в Волгоградской области. В частности, такие объекты находятся на балансе Волжской ГЭС, МУП «Метроэлектротранс». В жилом комплексе старые бомбоубежища, возведенные еще в военные годы, остались лишь в некоторых районах, в частности, в Бекетовке Кировского района, в Тракторозаводском районе. При этом прокуратура ранее через суды обязывала ряд муниципальных предприятий привести данные сооружения в надлежащее состояние.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о заброшенных защитных сооружениях в старых кварталах Волжского. В настоящее время они находятся в полуразрушенном состоянии и представляют угрозу для безопасности жителей.

Недавно в администрации Волгоградской области обновили перечень продуктов и товаров, которые запасают в регионе на случай техногенных катастроф или других чрезвычайных ситуаций.