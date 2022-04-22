Власти Волгоградской области пересмотрели запасы продуктов и товаров, которые традиционно создаются в регионе в целях обеспечения мероприятий по гражданской обороне, предусматривающей мероприятия по защите населения при военных конфликтах, а также при ЧС природного или техногенного характера. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на внесенные в приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области изменения.
В частности, в перечень продовольствия вошли 6900 килограммов хлеба и хлебобулочных изделий, 1200 килограммов круп, 600 кг макаронных изделий, 2250 килограммов мясных консервов, 900 килограммов масла растительного, а также рыбные консервы, продукция молочной и сыродельной промышленности, сахар, чай, овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные, консервы плодовые, овощные, томатные, соль, пряности, спички. Также в список включены ведра, кружки, ложки, миски, моющие средства, 500 комплектов постельных принадлежностей, 50 металлических чайников, 100 килограммов мыла и 500 комплектов индивидуального рациона питания.
В перечне запасов, создаваемых по линии гражданской обороны, в предыдущие годы значились также сухари и жир.