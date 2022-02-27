«Власти ждут жертв?»: в Волжском жители старых кварталов требуют демонтировать бомбоубежища

Жители квартала «Д» в Волжском требуют демонтировать остатки сооружений, которые появились здесь еще в годы строительства города. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, никакой необходимости в этих объектах, которые кто-то считает бывшими бомбоубежищами, кто-то – складами и даже овощехранилищами, уже давно нет. Тем не менее, постройки разрушаются с каждым годом и представляют реальную опасность для людей, в частности, для детей.







— Мало того, что кирпичная кладка уже рассыпается, так еще и под землей происходят процессы разрушения – уже образовались огромные дыры, в которые вполне может угодить ребенок в темноте. Эти ловушки даже не огорожены, хотя внизу - арматура, — переживают местные жители.





Входы в сооружения уже давно обрушились и завалены мусором, баклажками и битыми бутылками. Всеобщую картину уныния усугубляет еще и заброшенное здание медвытрезвителя, который не функционирует уже много лет.

— У кого-то во дворе стоят детские площадки, а у нас, как в фильме ужасов, вот такие сооружения, которые, поверьте, не радуют глаз. К тому же представляют реальную угрозу для жизни и здоровья жителей, — считают волжане.







Редакция ИА «Высота 102» неделю назад обратилась с запросом в администрацию городского округа город Волжский с просьбой пояснить ситуацию с разрушением старых сооружений в жилом квартале города. До сих пор ответа мэрии не поступало.









