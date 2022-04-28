



Прокуратура Дубовского района помогла матери ребенка-инвалида получить путевку на санаторно-курортное лечение. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ранее женщина рассказала о проблеме первому заместителю прокурора Волгоградской области Светлане Чиженьковой на личном выездном приеме.

В ходе проверки установлено, что 10-летнему сыну женщины при наличии медицинских показаний длительное время не предоставлялась путевка на санаторно-курортное лечение. Районная прокуратура внесла в адрес ГБУЗ «ЦРБ Дубовского муниципального района» представление об устранении выявленных нарушений.

В результате ребенку-инвалиду предоставлена путевка для прохождения курса лечения в ФГБУ санаторий им. М.И. Калинина в Ессентуки.



