Общество 28.04.2022 16:27
28.04.2022 16:27
Прокуратура Дубовского района помогла матери ребенка-инвалида получить путевку на санаторно-курортное лечение. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ранее женщина рассказала о проблеме первому заместителю прокурора Волгоградской области Светлане Чиженьковой на личном выездном приеме.
В ходе проверки установлено, что 10-летнему сыну женщины при наличии медицинских показаний длительное время не предоставлялась путевка на санаторно-курортное лечение. Районная прокуратура внесла в адрес ГБУЗ «ЦРБ Дубовского муниципального района» представление об устранении выявленных нарушений.
В результате ребенку-инвалиду предоставлена путевка для прохождения курса лечения в ФГБУ санаторий им. М.И. Калинина в Ессентуки.
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