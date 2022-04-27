Общество 27.04.2022 15:34
27.04.2022 15:34
После вмешательства прокуратуры чиновников администрации Михайловки обязали погасить задолженность предпринимателю за строительство водовода. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в мае прошлого года в целях исполнения решения суда городские чиновники заключили контракт по итогам аукциона на возведение системы водоотведения по ул. Лазурная в поселке Отрадное.
Как следует из данных сайта госзаказов, работу выполнил индивидуальный предприниматель Геворгян, сумма контракта составила 2 миллиона 240 тысяч рублей. Однако после сдачи объекта предпринимателю выплатили лишь часть из этой суммы, а задолженность в сумме 750 тысяч рублей длительное время не погашалась.
- По результатам проверки Михайловской межрайонной прокуратурой в адрес главы администрации городского округа Михайловка внесено представление об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения которого задолженность по исполненному муниципальному контракту погашена в полном объеме, - пояснила Оксана Черединина.
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