Общество

Чиновников Михайловки заставили расплатиться за прошлогодний водовод

Общество 27.04.2022 15:34
27.04.2022 15:34


После вмешательства прокуратуры чиновников администрации Михайловки обязали погасить задолженность предпринимателю за строительство водовода. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в мае прошлого года в целях исполнения решения суда городские чиновники заключили контракт по итогам аукциона на возведение системы водоотведения по ул. Лазурная в поселке Отрадное. 
Как следует из данных сайта госзаказов, работу выполнил индивидуальный предприниматель Геворгян, сумма контракта составила 2 миллиона 240 тысяч рублей. Однако после сдачи объекта предпринимателю выплатили лишь часть из этой суммы, а задолженность в сумме 750 тысяч рублей длительное время не погашалась. 
- По результатам проверки Михайловской межрайонной прокуратурой в адрес главы администрации городского округа Михайловка внесено представление об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения которого задолженность по исполненному муниципальному контракту погашена в полном объеме, - пояснила Оксана Черединина.

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