ФАС проверила наценки на хлеб и кур в волгоградских «Магнитах»

Общество 27.04.2022 14:41
27.04.2022 14:41
В магазинах «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» ряд социально значимых продуктов реализуется с нулевыми торговыми наценками. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФАС РФ, это стало возможным благодаря предписанию службы, которое было выдано при согласовании сделки между торговыми сетями.
Напомним, в июле 2021 года ФАС России удовлетворила ходатайство АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») о приобретении торговой сети «Дикси» и магазинов «Мегамарт» при условии полного исполнения предписания ведомства, предусматривающего ряд строгих ограничений и требований. Организация обязана ежеквартально отчитываться о выполнении требований ведомства.
Так, согласно очередному полученному от АО «Тандер» отчету, в магазинах торговой сети соблюдены добровольно взятые обязательства по установлению нулевых наценок от цены приобретения отдельных позиций ряда «товаров первой цены».
Справка. К позициям «товаров первой цены» относятся мясо кур (тушки кур, цыплят, бройлеров) по ГОСТ 31962-2013, молоко питьевое пастеризованное 2,5-3,2% жирности по ГОСТ 31450-2013, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной, ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки со сроком годности менее 10 дней.
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