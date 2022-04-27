Один человек пострадал в результате ДТП на пересечении улиц Пархоменко и Ткачева в заполотновской части Центрального района Волгограда. На перекрестке столкнулись Skoda Octavia и Lada Largus. Мужчина, находившийся в одном из автомобилей, получил ранение головы, сообщили ИА «Высота 102» очевидцы аварии.
По предварительным данным, Lada Largus двигался по улице Пархоменко в сторону улицы Невской, водитель Skoda выезжал с улицы Ткачева, поворачивал направо и не уступил дорогу второму участнику ДТП. На месте аварии работает экипаж ДПС. Информация уточняется в ГИБДД Волгограда.