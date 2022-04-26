В Волгограде председатель ТСН расплатился за свой кредит деньгами жильцов

Кировский районный суд рассмотрит уголовное дело 54-летнего председателя ТСН, обвиняемого в присвоении почти 1 млн рублей со счета товарищества. Часть из этих средств – 200 тысяч рублей – мужчина потратил на погашение собственного кредита, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следствия, с июля 2017 года по август 2020 года председатель заключил фиктивный договор между ТСН и собой как физлицом на аренду автомобиля для нужд организации. Таким образом, он «заработал» 320 тысяч рублей. Под видом хозяйственных расходов, согласно собранным следствием доказательствам, волгоградец присвоил себе еще 400 тысяч рублей. Также с расчетного счета товарищества он провел несколько платежей для погашения личного кредита.
Свою вину председатель ТСН полностью признал. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд. Обвиняемому грозит до шести лет колонии.