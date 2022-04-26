

Аллея из 60 сакур в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда превратилась в настоящий уголок Японии – минувшим днем на веточках этих деревьев распустились тысячи нежно-розовых цветов. Теперь на несколько дней ЦПКиО превратится в излюбленное место волгоградцев для фотосессий, которые хотят запечатлеть красоту весны и себя на нее фоне.



Одновременно с сакурой зацвели и церцисы, высаженные ближе к стадиону «Волгоград Арена». Эти ярко-розовые цветы стали настоящим магнитом для местных жителей и гостей Волгограда, желающих насладиться теплыми весенними деньками. На минувшей неделе неподалеку от них распустились большие бело-розовые цветки на вишнях канзан – они украшают площадку напротив колеса обозрения.

Тем временем, ЦПКиО продолжает пополняться новыми деревьями. На этой неделе здесь высадят еще 50 крупномеров высотой от 4 до 6 метров, рассказал ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин. Среди них – четыре шестиметровых саженца дуба, которые привезли в ЦПКиО накануне.

