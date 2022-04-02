Десятки волгоградских семей посадили в ЦПКиО фамильные деревья



Мелколистные липы, акации, обыкновенные ели, розовые рабинии – 70 фамильных деревьев высадили сегодня волгоградцы в Центральном парке культуры и отдыха. Семьи с детьми, представители общественности и бизнеса пришли в ЦПКиО, чтобы присоединиться к новому проекту «Мой парк», сообщает ИА «Высота 102».



Организаторы превратили весеннюю высадку в настоящий праздник озеленения с музыкой, танцами и мастер-классами для юных волгоградцев. Пока мамы и папы фотографировали и фотографировались на память с фамильными деревьями, ребята убежали раскрашивать гипсовые фигурки, чтобы забрать их на память. Впрочем, родители уверены – через пять-десять-пятнадцать лет их отпрыски придут в парк, чтобы с гордостью оглядеть когда-то высаженные ими акации, елки и липы.





Свое дерево - акацию - в Центральном парке культуры и отдыха высадили и сотрудники «Высоты 102».





Проект «Мой парк» запустили в марте этого года ЦПКиО и парк «Раздолье». По словам ландшафтного архитектора ЦПКиО Дениса Вогеля, он предусматривает высадку семейных деревьев, организацию раздельного сбора мусора и выгула домашних животных в общественных местах и проведение различных мероприятий.



– Для высадки мы приглашаем семьи с детьми, представителей общественности, бизнеса, чтобы они активно поучаствовали в развитии этого проекта, – рассказал Вогель. – Сегодня в ЦПКиО пришли около 210 волгоградцев, они высадили 70 деревьев в зоне оранжерей. Она является одной из центральных зон ЦПКиО и наиболее актуальной для благоустройства и озеленения.





Сейчас в ЦПКиО формируется так называемый зеленый каркас парка. Для него ландшафтный архитектор выбрал несколько пород, которые хорошо приживаются в волгоградском климате. Если сегодня волгоградцы высаживали липы, ели и акации, то в следующую субботу жителям предложат посадить саженцы церсиса и таким образом продолжить существующую аллею. Всего в ЦПКиО в апреле-мае высадят 300 фамильных деревьев.





– Мы планируем запустить приложение, в котором каждый участник этого мероприятия мог бы найти свое дерево на карте парка, – отметил Денис Вогель, отвечая на вопрос о том, будут ли установлены именные таблички возле деревьев.

