Волгоград цветущий: белая сакура распустилась в ЦПКиО

Огромные и нежные белые цветы распустились на вишнях канзан в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Местные жители давно называют эти великолепные деревья белой сакурой – цветки практически не отличить, а их красота впечатляет и поражает воображение так же, как и знаменитые японские деревья. Пышным цветом молодые вишни украсили площадку напротив колеса обозрения.
Через несколько дней к белой сакуре присоединятся церцисы (багрянники), которые расцветут всеми оттенками розового. Бутоны этих деревьев, высаженных ближе к стадиону «Волгоград Арена», уже набухли – им потребуется немного времени, чтобы раскрыться. В прошлом году церцисы распустились лишь в 10-х числах мая. В этом году из-за раннего потепления их цветение начнется на пару недель раньше.
Напомним, несколько дней назад в ЦПКиО высадили настоящий яблоневый сад – прописку в парке получили 25 саженцев двух сортов – Беркутовское и Рубиновые дуки. Ранее в рамках проекта «Мой Парк» волгоградцы высадили порядка 150 фамильных деревьев – акации, липы, клены, ели и сосны.