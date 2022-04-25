Общество

В Волгограде поножовщина на Пасху завершилась чудесным спасением

Общество 25.04.2022 16:22
25.04.2022 16:22


В Волгограде благодаря бдительным соседям и оперативным действиям медиков удалось спасти 55-летнего мужчину, на которого днем 24 апреля совершил нападение приятель. Получив три ножевых ранения в живот, волгоградец выжил, а следственный отдел по Тракторозаводскому району теперь расследует уголовное дело. 

В светлое пасхальное воскресенье кровавая драма разыгралась на улице Дегтярева в Волгограде. Успев отметить праздник, 31-летний мужчина отправился в гости к своему знакомому.

— В одной из квартир по улице Дегтярева между мужчинами произошел словесный конфликт. В ходе ссоры злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им не менее трех ударов в область живота потерпевшего, — сообщила обстоятельства происшествия информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. — После этого, злоумышленник покинул место происшествия.  

Полицию и скорую помощь на место происшествия вызвали соседи пострадавшего 55-летнего мужчины. 

— В настоящее время потерпевший госпитализирован, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи угрозы его жизни нет, уточняет Буянова. —  Следственным отделом по Тракторозаводскому району возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следователями территориального подразделения СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Следователи ходатайствуют о заключении под стражу подозреваемого. 

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