В Волгограде поножовщина на Пасху завершилась чудесным спасением

В Волгограде благодаря бдительным соседям и оперативным действиям медиков удалось спасти 55-летнего мужчину, на которого днем 24 апреля совершил нападение приятель. Получив три ножевых ранения в живот, волгоградец выжил, а следственный отдел по Тракторозаводскому району теперь расследует уголовное дело.

В светлое пасхальное воскресенье кровавая драма разыгралась на улице Дегтярева в Волгограде. Успев отметить праздник, 31-летний мужчина отправился в гости к своему знакомому.

— В одной из квартир по улице Дегтярева между мужчинами произошел словесный конфликт. В ходе ссоры злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им не менее трех ударов в область живота потерпевшего, — сообщила обстоятельства происшествия информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. — После этого, злоумышленник покинул место происшествия.

Полицию и скорую помощь на место происшествия вызвали соседи пострадавшего 55-летнего мужчины.

— В настоящее время потерпевший госпитализирован, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи угрозы его жизни нет, — уточняет Буянова. — Следственным отделом по Тракторозаводскому району возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следователями территориального подразделения СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следователи ходатайствуют о заключении под стражу подозреваемого.