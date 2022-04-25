Банк «Открытие»: 84% жителей ЮФО не поменяли своих планов на майские каникулы





Большинство жителей Южного федерального округа (84%) не меняли своих планов на майские каникулы. 48% никуда ехать не собирались, а 36% поедут, куда и хотели. 10% решили никуда не ехать в целях экономии денег. Еще 6% отменили ранее запланированные поездки внутри страны и за рубеж из-за ограничений на авиаперелеты. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

33% опрошенных проведут майские каникулы дома и столько же на даче. 13% намерены работать всё это время. 17% собираются в поездку по России. Лишь 1% южан намерены попробовать поехать на майские праздники за границу. 2% решили отменить поездки в целях экономии.

К планам на летний отпуск жители юга относятся осторожно. 30% заявили о наличии таких планов, но не уверены, что их удастся реализовать. Еще 30% не планируют летний отпуск, потому что слишком много неопределенности. 14% сообщили, что в принципе не собираются в отпуск этим летом. Лишь 26% уверены, что их планы на летний отпуск-2022 сбудутся.

64% тех, кто поедет летом в отпуск, планируют потратить на него примерно столько же денег, как и в 2021 году. 21% потратят на отдых больше, чем в прошлом году, а 15% - меньше.

*Опрос проводился 15-21 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).