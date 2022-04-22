В Волгограде встретили участников спецоперации на Украине

В Волгограде сегодня, 22 апреля, встретили участников спецоперации на Украине. Как сообщает ИА "Высота 102", в родной город прибыли сотрудники Росгвардии.





Первыми по прибытии сотрудников спецподразделения встретили родные: жены с детьми, матери и девушки росгвардейцев. Трогательная до слез встреча состоялась на базе ОМОН в Дзержинском районе. Семьи воссоединились после окончания служебной командировки мужчин. После теплых объятий с приветственным словом к военнослужащим обратился начальник управления Росгвардии по Волгоградской области генерал-майор полиции Юрий Тупиков.

— При выполнении служебно-боевых задач сотрудники Росгвардии демонстрируют высокий уровень подготовки и боевого мастерства, действуют четко и профессионально, проявляют истинное мужество и героизм. Я горд тем, что в составе нашего управления служат настоящие сыны Отечества, что наш ОМОН с честью выполнил поставленные задачи, – подчеркнул генерал-майор Тупиков на торжественной встрече.





Слова благодарности правоохранителям адресовал и первый заместитель главы региона Валерий Бахин, отметивший особый символизм участия в борьбе с неонацизмом росгвардейцев из Волгограда – города, в боях за который в годы Великой Отечественной войны было положено начало ее перелома.



