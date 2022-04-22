Общество

Волгоградский госархив презентовал выставку к юбилею завода «Красный Октябрь»

Общество 22.04.2022 15:52 Новости компаний
22.04.2022 15:52 Новости компаний


Экспозиция подлинных документов и предметов, сохранившихся с момента основания металлургического завода «Красный Октябрь» в Волгограде до наших дней, открылась в государственном архиве Волгоградской области. Выставка приурочена к 125-летию со дня закладки первого камня предприятия 30 апреля 1897 года, сообщает ИА «Высота 102».


Экспонаты для мероприятия подобраны совместно из фондов корпоративного музея АО «Корпорация Красный октябрь» и волгоградского госархива. В частности, гостям экспозиции представлены уникальные издания – книга об передовиках производства 1946-1949 годов, первая главная книга доходов и расходов с записями на французском языке. Документы хранятся в госархиве и редко предстают перед широкой публикой.


– Нам любезно перевели несколько страниц из главной книги: здесь идет речь о приобретении дров, угля, аренде песчаных карьеров, закупке одежды, огнеупорных материалов, из которых строилась первая мартеновская печь, – рассказала информагентству автор экспозиции, главный специалист отдела архива Марина Пазухина. – По сути, эта книга представляет собой то же самое, что сейчас бухгалтеры проводят через программу 1С.


Выставка начинается с подлинного письма Царицынского городского головы, который сообщает саратовскому губернатору о принятом городской думой решении продать и сдать в аренду Уральско-Волжскому металлургическому обществу участки для строительства железоделательного завода.


– В Царицынской городской думе были долгие прения, и наконец-то спорщики пришли к единому мнению, сформулировав множество условий для Уральско-Волжского металлургического общества, – пояснила Марина Пазухина. – Письмо губернатору датировано 15 февраля 1897 года. Уже 30 апреля того же года состоялась закладка первого камня – фотография с этого события также представлена в экспозиции.


От основания – к славной истории: на выставке отдельное место занимает приказ о переименовании завода и присвоении предприятию названия, которое оно носит по сей день – «Красный Октябрь». Решение было принято в честь пятилетия революции, и в этом году исполнится ровно 100 лет со дня переименования – приказ датирован 4 декабря 1922 года.


Одновременно с тем, как развивался металлургический завод, рос и Краснооктябрьский район Волгограда. Именно предприятие дало начало новому району, который разросся из поселков Малая и Большая Франция. От «Красного Октября» произошли ДК им. Ленина (ныне театр «Царицынская опера»), некогда самый большой в Европе открытый плавательный бассейн «Искра», амбулатория, парк, жилые дома, ставшие памятниками архитектуры.


– «Красный Октябрь» связан по-настоящему кровными узами со всем городом. В Волгограде практически нет такой семьи, где никто из родных и близких не трудился бы на «Красном Октябре», – отметила на открытии выставки директор корпоративного музея завода Наталия Болдырева.


Большинство экспонатов ранее не выставлялись, их увидели впервые даже ветераны «Красного Октября», ставших почетными гостями мероприятия. Одному из них, Михаилу Михайловичу Шевц, через две недели исполнится 90 лет. Он отдал заводу, как и его отец, более трех десятков лет, здесь же работали его потомки. Сегодня на «Красный Октябрь» продолжают приходить молодые люди – продолжатели династий и те, кто впервые их создает. Для них на предприятии открыты ряд вакансий рабочих и специалистов.

– Нет ничего достойнее и почетнее, чем созидательный труд металлурга, особенно в наше время, в современных реалиях, – отметил на открытии выставки начальник отдела по работе с архивами областного комитета культуры Сергей Гончаров. – От вас зависят судьбы и жизни людей, мы держим за вас пальцы, любим вас и будем хранить вашу историю! – обратился он к заводчанам.


Посмотреть на подлинники документов и уникальные предметы, познакомиться поближе с историей «Красного Октября» и района, который рос вместе с предприятием, можно на ул. Коммунистической, 30. Выставка будет открыта до конца мая.

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