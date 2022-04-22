Общество 22.04.2022 12:46 Новости компаний
22.04.2022 12:46 Новости компаний
Компания “Виво Маркет” разработала для школьников Волгограда новые варианты меню за средства родителей, которые могут быть интересны учащимся средней и старшей школы и создавались с участием самих учеников. При этом утвержденное заказчиками меню для детишек льготных категорий за 74 рубля 27 копеек по-прежнему доступно во всех школьных столовых Волгограда.
Одна из новинок - здоровый перекус “Комбо дня”. Всего представлено 5 вариантов комбо, которые меняются каждый день. Это сырники, хот-доги, сэндвичи, бургеры, а также разнообразные напитки, изготовленные на школьном пищеблоке. Этот вариант будет удобен тем ученикам, кто не успевает во время перемены купить еду. По предварительному заказу повара будут заранее накрывать столы с перекусом. Оплачивать комбо можно безналом через программу Аксиома, пополнив личный счет ребенка, или наличными сразу в столовой. Стоимость комбо ниже, чем если брать данный набор блюд по отдельности. В качестве эксперимента в одной из школ Волгограда (МОУ СШ №134) оператор питания предлагает получить кэшбэк по категории комбо. С условиями акции можно ознакомиться на сайте школы.
Еще одна новинка школьного ассортимента - пасхальные куличи. Нежные, творожные лакомства на выбор с изюмом или шоколадом продаются в школьных столовых.
Кроме того, технологи компании разработали и в ближайшие дни запустят в продажу в 17-ти школах Волгограда (Гимназиях №4, №12, №16, №13, №7, №11, в МОУ СШ №32, №49, №5, №128, №51, №27, №48, №75, №134, а также в Лицеях №2, №11) новый ассортимент меню за родительскую плату в двух вариантах за 50 и за 100 рублей.
Рацион за 50 рублей - это первое блюдо привычное для школьников (рассольник Ленинградский с рисом, суп картофельный с мясными фрикадельками, суп-лапша по-домашнему с курочкой и т.д.) плюс хлеб, булочка и напиток.
И за 100 рублей школьникам предлагают полноценный ланч, который состоит из второго горячего блюда с мясной составляющей (мясо по-французски, отбивная из куриного филе с сыром, ласточкино гнездо) с гарнирами (пюре картофельное, рис рассыпчатый с овощами, фарфалле), овощной подгарнировкой, хлебом и напитком. В этом ассортименте также представлены любимые детьми макароны с соусом Болоньезе, пельмени, запеченные с сыром, жаркое по-деревенски и другие блюда. По выходу порций и первый, и второй варианты рассчитаны на подростков 12-18 лет. Все блюда нового меню за родительскую плату соответствуют школьному СанПиН и требованиям, предъявляемым к школьному питанию.
Примечательно, что в составлении данного меню принимали участие школьники - активисты городского конкурса по составлению меню “Решаем сами”. Они проводили анкетирование учеников и выясняли предпочтения детей в еде. Кроме того, будущие эксперты в сфере школьного питания принимали участия в проработках блюд поварами, наблюдали за тем, как создаются завтраки и обеды и рассчитываются технологические карты. Пожелания ребят были учтены технологами “Виво Маркет” при составлении нового рациона. Напомним, компания является организатором питания в школах пяти районов Волгограда - Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском, Красноармейском.
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