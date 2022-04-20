Общество

Из-за строительства дороги под Волгоградом изменят схему движения транспорта

Общество 20.04.2022 16:02
20.04.2022 16:02


В Среднеахтубинском  вводится временная схема движения для автотранспорта в районе хутора Лебяжья поляна. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, на участке через 400 метров от поворота на хутор Лебяжья поляна (в сторону рабочего поселка Средняя Ахтуба) автомобили будут проезжать по временному асфальтированному объезду. Протяженность объездной дороги составляет 492м, движение осуществляется по двум полосам.
Причиной изменения схемы движения стали работы по устройству водопропускной трубы, земполотна и конструкций новой дорожной одежды в рамках строительства Третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга.  
Такое решение, считают в облкомтрансе,  позволит полностью не перекрывать движение на время строительства объекта и сохранит  бесперебойную транспортную доступность населенных пунктов.

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