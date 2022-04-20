На дорогах Волгограда установили 6 новых фотоловушек

Общество 20.04.2022 10:28
20.04.2022 10:28
В Волгограде и в области установлены 7 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Шесть из них появились в областном центре. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий Волгоградской области, так, в городе-герое фотоловушки уже начали фиксировать нарушения ПДД по следующим адресам:
ул. Краснопресненская у дома №5;
улица Генерала Романенко, 66;
проспект Героев Сталинграда, 72А;
проспект имени В.И. Ленина, у дома № 225;
ул. Максима Загорулько, напротив ТЦ "Акварель";
ул.Елецкая, д.587.
Также аппаратура появилась на автодороге "Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск" 1 км + 900 м,
Основная цель установки комплексов - повышение безопасности дорожного движения. В ведомстве отметили, что внедрение системы фото-видеофиксаций нарушений ПДД ведет к снижению аварийности на дорогах.
Реклама
На севере Волгограда разрушили старейшую улицу: оцениваем масштаб20.04.2022 14:37
Общество 20.04.2022 14:37
Все по плану: на севере Волгограда перестроят улицу за 415 млн рублей20.04.2022 12:49
Общество 20.04.2022 12:49
Бочаров в День донора сдал кровь для раненых героев спецоперации20.04.2022 12:15
Общество 20.04.2022 12:15
Губернатор заглянул в будущее медицины: показываем, как меняется больница Фишера в Волжском20.04.2022 11:44
Общество 20.04.2022 11:44
УК в Волгограде заплатит 430 тысяч за рухнувший с женщиной балкон20.04.2022 11:25
Общество 20.04.2022 11:25
Отцветут и зачахнут: в центре Волгограда разобьют клумбы из однолетников на 2 млн рублей20.04.2022 09:33
Общество 20.04.2022 09:33
Губернатор Волгоградской области начал рабочий день с белого халата и операционной20.04.2022 09:19
Общество 20.04.2022 09:19
Дома пяти районов Волгограда останутся без света 20 апреля20.04.2022 08:19
Общество 20.04.2022 08:19
Сушите сухари: хлебокомбинат сына депутата Госдумы снят с продажи в Волгоградской области20.04.2022 06:07
Общество 20.04.2022 06:07
Волгоградец судится с банком из-за блокировки счетов после конвертации валют19.04.2022 21:33
Общество 19.04.2022 21:33
Бывший начальник колонии возглавил центр занятости в Волгоградской области19.04.2022 21:20
Общество 19.04.2022 21:20
Яблоневый сад высадили в волгоградском парке19.04.2022 20:39
Общество 19.04.2022 20:39
Волгоградцы просят сохранить газон на снесенном стадионе «Трактор»19.04.2022 20:08
Общество 19.04.2022 20:08
Продавцам кваса и мороженщикам в Волгограде дали вольную19.04.2022 19:49
Общество 19.04.2022 19:49
Суд оштрафовал волгоградца, требовавшего свободы активисту Соломонову19.04.2022 19:20
Общество 19.04.2022 19:20
Реклама