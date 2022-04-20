Общество

На дорогах Волгограда установили 6 новых фотоловушек

Общество 20.04.2022 10:28
20.04.2022 10:28


В Волгограде и в области установлены 7 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Шесть из них появились в областном центре. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий Волгоградской области, так, в городе-герое фотоловушки уже начали фиксировать нарушения ПДД  по следующим адресам:
ул. Краснопресненская у дома №5;
улица Генерала Романенко, 66;
проспект Героев Сталинграда, 72А;
проспект имени В.И. Ленина, у дома № 225;
ул. Максима Загорулько, напротив ТЦ "Акварель";
ул.Елецкая, д.587.
Также аппаратура появилась на автодороге "Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск" 1 км + 900 м,
Основная цель установки комплексов  - повышение безопасности дорожного движения. В ведомстве отметили, что внедрение системы фото-видеофиксаций нарушений ПДД ведет к снижению аварийности на дорогах.


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