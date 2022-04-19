Спикер облдумы Александр Блошкин поделился кровью с волгоградцами

- заведующий отделом - врач-трансфузиолог отдела комплектования донорских кадров Елена Скрынникова,
- заведующий отделом - врач клинической лабораторной диагностики отдела контроля безопасности донорской крови и (или) ее компонентов Лариса Макарова,
- старшая медицинская сестра отдела комплектования донорских кадров Ольга Дороговцева,
- заведующий филиалом - врач-трансфузиолог Филиала №1 в г. Камышине Татьяна Шумская.
Общество 19.04.2022 17:59
19.04.2022 17:59
В Волгограде 19 апреля депутаты областной думы приняли участие во Всероссийской акции, приуроченной к Национальному дню донора. Как сообщает ИА "Высота 102", спикер думы Александр Блошкин, пользуясь случаем, сдал кровь для нуждающихся пациентов.
В сдаче крови, кроме Блошкина, участвовали руководитель профильного парламентского комитета Наталья Семёнова, региональные депутаты Екатерина Мицукова, Михаил Струк и Денис Хлыбов. После ответственного мероприятия сотрудникам центра крови вручили благодарственные письма.
– Мы сегодня здесь, чтобы выразить свою признательность неравнодушным, сильным людям, которые отдают частичку себя, чтобы вернуть здоровье, а порой и сохранить жизнь тем, кто в этом нуждается, – обратился к коллективу областного центра крови Александр Блошкин. – Безусловно, особую роль в этом играют медицинские работники, которые непосредственно обеспечивают заготовку, производство и хранение столь необходимых для больных препаратов крови. Спасибо за благородную миссию, за неоценимую помощь, которую вы оказываете жителям Волгоградской области.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие донорства на территории региона были награждены:
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