Спикер облдумы Александр Блошкин поделился кровью с волгоградцами

В Волгограде 19 апреля депутаты областной думы приняли участие во Всероссийской акции, приуроченной к Национальному дню донора. Как сообщает ИА "Высота 102", спикер думы Александр Блошкин, пользуясь случаем, сдал кровь для нуждающихся пациентов.





В сдаче крови, кроме Блошкина, участвовали руководитель профильного парламентского комитета Наталья Семёнова, региональные депутаты Екатерина Мицукова, Михаил Струк и Денис Хлыбов. После ответственного мероприятия сотрудникам центра крови вручили благодарственные письма.





– Мы сегодня здесь, чтобы выразить свою признательность неравнодушным, сильным людям, которые отдают частичку себя, чтобы вернуть здоровье, а порой и сохранить жизнь тем, кто в этом нуждается, – обратился к коллективу областного центра крови Александр Блошкин. – Безусловно, особую роль в этом играют медицинские работники, которые непосредственно обеспечивают заготовку, производство и хранение столь необходимых для больных препаратов крови. Спасибо за благородную миссию, за неоценимую помощь, которую вы оказываете жителям Волгоградской области.





За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие донорства на территории региона были награждены: