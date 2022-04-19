Далек от реальной: волгоградцы назвали размер достойной пенсии

Размер достойной пенсии по старости для жителей Волгограда в 2022 году должен составлять 42,5 тысячи рублей. Такое мнение выразили тысяча опрошенных местных жителей, сообщили в рекрутинговой компании SuperJob.
По сравнению с прошлым годом размер достойной, по мнению волгоградцев, пенсии вырос на 2,4 тысячи рублей. При этом в 2020 году жители Волгоградской области считали достойной пенсию в 38 тысяч рублей, в 2019-м – всего 36,4 тысячи рублей. Среднестатистический россиянин считает достаточной для нормальной жизни пенсию в 45,3 тысячи рублей.
Реальна пенсия по старости в 2022 году далека от пожеланий волгоградцев и россиян в целом. В сентябре 2021 года вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщала, что средний размер пенсии по старости в текущем году составит 18,5 тысяч рублей.