Общество

Оделся в зеленое: фотограф показал красоту весеннего Волгограда с высоты птичьего полета

Общество 18.04.2022 19:22
18.04.2022 19:22


Семимильными шагами весна шагает по Волгограду – всего несколько недель назад укрытый белым снежным одеялом большой город сегодня преобразился. Пока на ветках пробивается молодая листва, нежным цветом распускаются бутоны абрикосов, яркими желтыми пятнами расцветает форзиция, земля покрывается зеленой мантией сочных газонов. Волгоград стремительно преображается, готовясь к лету, которое обязательно наступит, несмотря на предстоящее кратковременное похолодание.


Красоту одетого в зеленое весеннего Волгограда фотограф ИА «Высота 102» запечатлел с высоты птичьего полета.




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