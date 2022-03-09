Укрылся белым одеялом: весенний Волгоград в снежном плену сняли с высоты





Последний, судя по прогнозам синоптиков, снег, который укрыл Волгоград, снова заставил вспомнить горожан об ушедшей зиме. Но и мороз уже не такой крепкий и лишь на время утихомирились птичьи трели – настоящая весна все равно не за горами и ничто ей не помешает вступить в свои права.







Совсем скоро не надо будет вставать пораньше перед работой, чтобы успеть почистить машину от снега, и не пробивать поутру тропинки в нетронутых сугробах. Золотой купол храма в заснеженном сквере – как яичница на завтрак на уютной кухне, где пахнет ароматным кофе, а за окном уже нет такой беспросветной черни и есть надежда, что все пройдет. Пройдет и это.









































