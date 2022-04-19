Общество

Кондукторам волгоградских автобусов заменят старые валидаторы на новые

Общество 19.04.2022 06:30
19.04.2022 06:30


Муниципальное предприятие «ВПАТП №7» потратит 1 млн 875 тысяч рублей на приобретение крупной партии новых валидаторов. Соответствующее извещение опубликовано на сайте госзакупок, сообщает ИА «Высота 102». Подача заявок завершилась сегодня, комиссия начала их рассмотрение для выбора победителя. Информация о количестве поданных заявок и потенциальных поставщиках скрыта.

Почти за 2 млн рублей муниципальный перевозчик намерен купить 67 валидаторов для оплаты проезда транспортной и банковскими картами. Каждый из аппаратов стоит почти 28 тысяч рублей. Новая техника для работы кондукторов должна быть поставлена в этом году в течение 14 дней после получения заявки от МУП «ВПАТП №7».

В администрации Волгограда подтвердили факт закупки и назвали причину ее проведения.

– Электронный аукцион на поставку партии переносных терминалов кондуктора для автоматизированной системы учёта пассажиропотока и оплаты проезда на пассажирском транспорте на базе бесконтактных пластиковых смарт-карт объявлен МУП «ВПАТП №7», – ответили в пресс-службе мэрии в ответ на редакционный запрос. – Устройства предназначены для плановой замены валидаторов, закупленных предприятием в 2017 году и отработавших положенный ресурс.

Примечательно, что две предыдущие закупки валидаторов МУП «ВПАТП №7», которые проводились в ноябре 2021 года, были отменены по решению предприятия после окончания подачи заявок. Причины отмены неизвестны.

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