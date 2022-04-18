Новая версия аварии на Чернобыльской АЭС — в напряженном шпионском детективном сериале

Телеком 18.04.2022 14:47
18.04.2022 14:47
Видеосервис Wink представляет долгожданную премьеру сериала «Чернобыль», в основе которого лежат реальные факты. Напряженный 12-серийный шпионский детектив рассказывает свою версию событий, которые разворачивались в Чернобыле и вокруг него до и после рокового апреля 1986 года.
Сериал создан специально для видеосервиса и войдет в линейку Wink Originals. Начиная с 19 апреля 2022 года каждый вторник будет выходить по два эпизода сериала.
—Трагедия в Чернобыле находится в зоне пристального внимания кинематографистов и телевизионщиков уже более трети века. Авторы нового исторического сериалапредлагают свою версию событий — в жанре шпионского детектива. Иностранным разведчикам поставлена задача сорвать процесс разрядки и переговоры СССР и США по разоружению. Но политическая целесообразность не дает завершить расследование и прямо назвать действующих лиц. В сериале много сюжетных линий, но в центре — необыкновенный героизм обычных людей, которые предотвратили разрастание аварии и тяжелейшие последствия, которые могли поразить всю Европу. Даже тем, кто смотрел другие фильмы про чернобыльскую катастрофу, будет интересно и познавательно увидеть новую версию и контекст событий. Тем более, что сериал собрал отличных актеров и очень крутую съемочную группу, — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.
Весна 1986 года. КГБ становится известно об усилении интереса иностранных спецслужб к Чернобыльской АЭС. В Припять прибывает военный контрразведчик Андрей Николаев (Игорь Петренко), который должен выявить и обезвредить американского шпиона. Опытный сотрудник ЦРУ Альберт Ленц (Дмитрий Ульянов) оказывается вблизи АЭС 25 апреля, а в ночь на 26-е произошла одна из самых страшных катастроф в истории атомной энергетики.
Стала ли авария результатом диверсионной деятельности или у нее другие причины? Какие связи были у Ленца среди персонала атомной электростанции и как он их использовал?
Мучительный многовекторный анализ идет на фоне героических усилий спасателей, пытающихся остановить радиоактивное заражение. Николаев сам принимает участие в опаснейшей спасательно-исследовательской операции. Личный приказ Горбачева останавливает официальное расследование, но Николаев продолжает искать правду. Истинные причины действий героев истории станут понятны только много лет спустя…
Автор сценария — Валентин Спиридонов, режиссер — Алексей Мурадов. В сериале также снимались Надежда Михалкова (жена Николаева), Мария Андреева, Владимир Юматов, Юрий Цурило, Александр Феклистов, Елена Яковлева и другие.
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