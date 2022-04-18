Банк «Открытие» предоставил предпринимателям 7,8 млрд рублей по программе Банка России и Корпорации МСП
Экономика 18.04.2022 11:36 Новости компаний
18.04.2022 11:36 Новости компаний
Общий объем средств, полученных клиентами банка по ставке 8,5% годовых, составил 7,8 млрд рублей. Средства предоставлены в рамках возобновленной госпрограммы поддержки Банка России и Корпорации МСП.
Банк «Открытие» подвел итоги участия в программе льготного кредитования и рефинансирования малого и среднего бизнеса, запущенной Банком России совместно c Корпорацией МСП. Программа была возобновлена в марте, позволив предпринимателям рефинансировать уже имеющиеся кредиты или получить новые по ставке до 8,5% годовых. Объем средств, предоставленных «Открытием» за март, составил 7,8 млрд рублей.
Для участия в программе заемщик должен состоять в Едином реестре субъектов МСП, быть резидентом РФ и соответствовать ряду других условий.
Данная программа была запущена в ноябре 2021 года и действовала до 30.12.2021 г, а в этом году была продлена до конца марта. Общий объем средств, выделенных на кредитование по программе, составляет 60 млрд рублей.
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