Бочаров соберет оперштаб по укреплению экономики в условиях санкций

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил провести оперштаб по укреплению устойчивости экономики Волгоградской области в условиях санкций. Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

На традиционном оперативном совещании в понедельник, 18 апреля, глава региона рассмотрел вопросы разработки и реализации комплекса мер поддержки предприятий и организаций реального сектора экономики, реализации инвестиционных планов.

По словам Андрея Бочарова, социально-экономическая ситуация в Волгоградской области на сегодня стабильная.

— Продолжается реализация инвестиционных планов, национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области. В соответствии с графиками проводятся все необходимые конкурсные процедуры. Плановую работу продолжает промышленный комплекс Волгоградской области. Развернуты и полным ходом идут весенние полевые работы. Предприятия и организации всех отраслей и сфер жизнедеятельности работают в плановом, штатном режиме, — заявил глава региона.

С учетом санкций и ограничений, которые вводятся против России, напомнил Бочаров, Правительством совместно с региональными властями предпринимается ряд дополнительных мер и решений, направленных на сохранение стабильной социально-экономической ситуации и продолжение полномасштабной реализации планов развития.

— Ряд наших предложений, сформированных по итогам встреч с представителями отраслей реального сектора экономики, уже включен в федеральный План первоочередных действий по повышению устойчивости российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Мы продолжаем эту работу, — подчеркнул Андрей Бочаров. — В целях минимизации последствий от введенных рядом стран ограничительных мер в отношении экономики России, для поддержки предприятий и организаций реального сектора экономики, реализации инвестиционных планов, экономическим блоком администрации Волгоградской области совместно с профильными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, с экспертным и профессиональным сообществом, исходя из возможностей региона, разрабатываются дополнительные региональные меры поддержки.

Среди таких мер:

помощь предприятиям и организациям в преодолении текущих экономических сложностей;

поддержка в реализации проектов развития, направленных на сохранение и создание дополнительных рабочих мест;

обеспечение продолжения роста объемов производства товаров и услуг, прежде всего в рамках импортозамещения, в том числе продуктов питания и товаров первой необходимости.

По итогам оперативного совещания Бочаров поставил задачу подготовить и провести оперативный штаб по. В ходе заседания, которое состоится в ближайшие дни, будут приняты решения по дополнительным мерам поддержки предприятий и организаций Волгоградской области.

— При этом отдельное внимание необходимо уделить повышению эффективности работы областных фондов и институтов развития в целях приоритетной поддержки промышленности, АПК, отраслей строительства и ЖКХ, предпринимательства, малого и среднего бизнеса, — сделал акцент глава региона.